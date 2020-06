Een half uur mocht Peter Bosz met Bayer Leverkusen hopen op een stunt tegen koploper Bayern München. Twee tegendoelpunten vlak voor rust bleken echter fataal voor de ploeg van de Nederlandse trainer, die met 2-4 verloor.

Bosz had een aanvallend team het veld opgestuurd, met slechts drie verdedigers. "Dat zag er misschien moedig uit", erkende de oud-trainer van onder meer Ajax op de persconferentie. "Het team speelde zelf alleen niet moedig genoeg. Als je Bayern wil verslaan, moet je durven voetballen. Wij hanteerden te vaak de lange bal."

Bayer nam via Lucas Alario nog wel de leiding, maar na krap een half uur maakte Kingsley Coman gelijk. Die 1-1-stand leek de rust te gaan halen, maar Leon Goretzka en Serge Gnabry maakten er vlak voor rust 1-3 van.

Een driedubbele ingreep in de rust zorgde er vervolgens niet voor dat de thuisploeg nog in de wedstrijd kwam. "Wij kunnen het ons niet veroorloven om tegen zo'n topteam vlak voor rust twee tegengoals te krijgen. Na rust liep het iets beter, maar dat kwam misschien ook omdat Bayern ons iets minder onder druk zette."

Bosz, die niet over zijn geblesseerde sterspeler Kai Havertz kon beschikken, vond dat te veel spelers niet hun gebruikelijke niveau haalden. "En als dat niet gebeurt, kan je gewoon niet van Bayern winnen. We hebben het dus aan onszelf te wijten."

De pas zeventienjarige Florian Wirtz zorgde in de slotfase voor de 2-4. (Foto: Pro Shots)

Bosz ziet Wirtz als enorm talent

Enige lichtpuntje voor de formatie uit Leverkusen was het optreden van de tiener Florian Wirtz, die als invaller in de slotfase voor 2-4 zorgde. Met zijn 17 jaar en 34 dagen is hij de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga.

"Het was vandaag aanvankelijk een harde leerschool voor hem, want hij verloor de bal bij zijn eerste vier balcontacten", merkte Bosz op. "Het tempo ligt hoger dan hij gewend is, maar hij is slim en paste zich goed aan. Hij is een enorm talent."

Door de nederlaag blijft de ploeg van Bosz vijfde in de stand, met evenveel punten als nummer vier Borussia Mönchengladbach. Nummer drie RB Leipzig, dat eveneens verloor, heeft drie punten meer.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Bundesliga