Koploper Bayern München heeft zaterdag de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen overtuigend gewonnen: 2-4. RB Leipzig liet thuis punten liggen tegen hekkensluiter Paderborn.

Door de riante zege in de op papier lastige uitwedstrijd zet Bayern een grote stap naar de dertigste landstitel en de achtste op rij. Met nog vier duels te spelen heeft de ploeg van trainer Hansi Flick een voorsprong van tien punten op Borussia Dortmund, dat later op zaterdag thuis tegen Hertha BSC speelt (aftrap 18.30 uur).

Bayern kwam tegen Leverkusen nog wel op achterstand. Een vroege treffer van Lucas Alario werd aanvankelijk afgekeurd wegens vermeend buitenspel, maar de VAR constateerde dat de Argentijn op gelijke hoogte stond met de laatste verdediger, waardoor het doelpunt toch goedgekeurd werd.

Na die tegenslag zette Bayern aan en werd geholpen door de zwakke defensie van de ploeg van trainer Peter Bosz, die erg veel ruimte weggaf. De koploper kreeg een handvol opgelegde kansen en Kingsley Coman, Leon Goretzka en Serge Gnabry zorgden voor een 1-3-ruststand.

Robert Lewandowski maakte zijn dertigste treffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Mijlpalen voor Lewandowski en Müller

Na de pauze kon Leverkusen, dat de geblesseerde sterspeler Kai Havertz en Daley Sinkgraven moest missen, geen vuist meer maken. Robert Lewandowski kon op aangeven van Thomas Müller de 1-4 binnen koppen. Het was de twintigste assist van Müller dit seizoen, die daarmee het Bundesliga-record van Kevin De Bruyne evenaarde.

Voor Lewandowski was het zijn dertigste competitietreffer deze jaargang. De Poolse spits is de eerste dertiger die zo vaak scoort in één Bundesliga-seizoen.

Florian Wirtz maakte in de slotfase de 2-4 en werd zo met 17 jaar en 34 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Grotere smet op de zege voor Bayern waren gele kaarten voor Lewandowski en Müller, waardoor de routiniers volgende week geschorst zijn voor de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach.

Kingsley Coman schiet de gelijkmaker binnen voor Bayern München tegen Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

Leipzig laat steek vallen tegen hekkensluiter

Leipzig verzuimde om de tweede plaats over te nemen van Dortmund. Patrik Schick bezorgde zijn ploeg nog wel een 1-0-voorsprong tegen hekkensluiter Paderborn.

Kort voor rust kreeg Dayot Upamecano zijn tweede gele kaart. Pas in de extra tijd profiteerde Paderborn van het numerieke overwicht, toen Christian Strohdiek de gelijkmaker binnenschoot.

Mainz, waar Jeremiah St. Juste een basisplaats had en Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius op de bank bleven, boekte in de strijd tegen degradatie een 0-2-zege op Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost een basisplek had en Jonathan de Guzman inviel. De Fransman Moussa Niakhaté kopte kort voor rust uit een corner de de 0-1 binnen. Invaller Pierre Kunde Malong tekende kort voor tijd voor de tweede treffer.

Het Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder pakte op bezoek bij Fortuna Düsseldorf een punt: 2-2. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, want na tien minuten stond Düsseldorf al met 1-0 voor en had Hoffenheim een man minder op het veld na direct rood voor verdediger Benjamin Hübner.

Moanes Dabour en Steven Zuber zetten Hoffenheim vervolgens op voorsprong, maar Rouwen Hennings bezorgde Düsseldorf met een benutte strafschop toch nog een punt. De achttienjarige Melayro Bogarde viel in de slotfase in bij Hoffenheim.

Moussa Niakhate heeft Mainz op 0-1 gezet tegen Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

