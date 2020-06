FC Twente heeft in Jan Streuer voor de korte termijn een nieuwe technisch directeur. De 69-jarige geboren tukker tekent een contract voor maximaal een jaar en gaat per direct aan de slag, meldt de club zaterdag.

Streuer is de opvolger van Ted van Leeuwen en was eerder werkzaam voor onder meer Vitesse en het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Sinds 2016 is hij eigenaar van een sportmanagementbureau.

Twente meldt dat op verzoek van zowel Streuer als de club gekozen is voor een éénjarig contract. "Het is voor mij heel bijzonder om terug te keren in de regio en voor een jaar aan de slag te gaan bij de club waar ik mijn betaaldvoetbalcarrière ooit begon", zegt Streuer op de clubwebsite.

Een van de eerste taken van Streuer wordt om een nieuwe trainer aan te stellen. Gonzalo García moest na afgelopen seizoen weg. De naam van de Duitser Alexander Zorniger zingt de laatste dagen rond in de Grolsch Veste.

Ook de selectie moet versterkt worden, weet Streuer. "Er is een hoop werk te doen. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan."

FC Twente, dat afgelopen zomer terugkeerde op het hoogste niveau, besloot het afgebroken seizoen als veertiende. Het had slechts één punt meer dan nummer zestien Fortuna Sittard.