FC Barcelona kan volgend weekend bij de herstart van de competitie weer over Luis Suárez beschikken. De aan zijn knie geopereerde aanvaller kreeg zaterdag van de medische staf groen licht voor zijn rentree.

Súarez is bijna vijf maanden uit de roulatie geweest, nadat hij medio januari de operatie onderging. Begin mei hervatte de oud-speler van FC Groningen en Ajax de individuele training.

Barcelona meldt zaterdag dat de Uruguayaan beschikbaar is voor de uitwedstrijd tegen Real Mallorca van volgende week. Met veertien treffers in 23 duels had de 33-jarige Suárez dit seizoen een belangrijk aandeel in de productie van zijn club.

Lionel Messi traint de laatste dagen individueel bij Barcelona. Volgens de club zijn er geen grote problemen voor de sterspeler, die naar verwachting ook van de partij zal zijn bij de hervatting van La Liga.

Barcelona heeft twee punten meer dan Real

In de Spaanse competitie moeten de clubs nog elf duels spelen. Barcelona is koploper met een voorsprong van twee punten op aartsrivaal Real Madrid.

Barcelona is ook nog actief in de Champions League. De heenwedstrijd tegen Napoli in de achtste finales eindigde in 1-1. Er is nog geen datum geprikt voor de return in Camp Nou.

De verwachting is dat het Champions League-seizoen in augustus wordt afgemaakt in lege stadions in één land.

Bekijk de stand en het programma in La Liga