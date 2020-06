Dirk Kuijt is voorlopig niet bezig met een toekomstig hoofdtrainerschap bij Feyenoord. De beoogde opvolger van Dick Advocaat gaat scheiden van zijn vrouw Gertrude en wil daarom alle tijd hebben voor zijn privésituatie.

Eind vorige maand bevestigde Kuijts zaakwaarnemer Rob Janssen dat zijn cliënt openstaat voor het hoofdtrainerschap van Feyenoord in 2021. De Katwijker, die afgelopen seizoen Feyenoord onder 19 onder zijn hoede had, moet dan de opvolger worden van Advocaat.

Er werd aan gedacht om de 39-jarige Kuijt komend seizoen de stap naar Feyenoord onder 21 te laten maken, maar door de scheiding zag hij daarvan af. De voormalige Oranje-international verkiest de luwte, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Toch blijft het hoofdtrainerschap bij Feyenoord zijn doel.

"Maar wanneer dat is, is nu helemaal niet belangrijk. Advocaat is trainer van Feyenoord en hij krijgt alle ruimte om zijn ding te doen. Gaat hij volgend jaar wéér verder, hartstikke goed. Dick is het beste wat Feyenoord kon overkomen. Hij heeft van een heel moeilijke situatie een geweldige situatie gemaakt."

'Moet mijzelf verder ontwikkelen'

Volgens Kuijt is het nooit aan de orde geweest dat hij komend seizoen al assistent-trainer bij de hoofdmacht zou worden. "Dat wilde Dick niet en dat wilde ik niet. Dick doet zijn eigen ding met zijn eigen staf. We doen allebei wat het beste is voor Feyenoord. En ik moet mijzelf verder ontwikkelen."

Feyenoord is nog wel op zoek naar een assistent-trainer voor komend seizoen, omdat Said Bakkati vertrekt naar FC Cincinnati, waar Jaap Stam hoofdtrainer is. John de Wolf en Cor Pot blijven in De Kuip.

De intentie is dat De Wolf, die een doorlopend contract heeft, ook assistent blijft mocht Kuijt in 2021 hoofdtrainer worden. Alfons Groenendijk en Henrik Larsson zouden de staf dan moeten completeren.