Los Angeles Galaxy heeft vrijdag per direct het contract van de Servische speler Aleksandar Katai ontbonden. De aanvaller werd weggestuurd vanwege omstreden uitspraken van zijn vrouw over de protesten in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd.

Tea Katai zorgde eerder deze week met enkele inmiddels verwijderde uitspraken op Instagram voor ophef in de Amerikaanse voetbalwereld. Ze juichte bij een veelbesproken video toe dat de politie in New York met twee auto's inreed op een groep demonstranten en riep in het Servisch op om hen te doden. Ook noemde ze de betogers een "walgelijke kudde".

De Amerikaanse club omschreef de uitlatingen in een verklaring als racistisch en gewelddadig. "LA Galaxy keert zich ferm tegen iedere vorm van racisme, waaronder ook het impliceren van geweld valt, en het kleineren van zij die streven naar raciale gelijkheid."

De 29-jarige Aleksandar Katai nam ook afstand van de uitlatingen van zijn vrouw. "Ze waren onacceptabel en passen niet bij mijn normen en waarden", schreef hij donderdag op Instagram. Desondanks bleek zijn positie bij LA Galaxy onhoudbaar.

Na een gesprek met de vleugelspeler kwam LA Galaxy vrijdag met een kort bericht op Twitter, waarin werd gemeld dat "het contract met Aleksandar Katai in onderling overleg is beëindigd".

Katai maakte in december de overstap naar LA Galaxy. De negenvoudig Servisch international, die eerder in zijn carrière uitkwam voor onder meer Deportivo Alavés, speelde slechts twee wedstrijden voor de club uit de Major League Soccer.