Feyenoord heeft besloten om definitief afscheid te nemen van Jan-Arie van der Heijden. Het aflopende contract van de verdediger bij de Rotterdamse club wordt niet verlengd.

"Het is een beetje raar afscheid nemen", doelt Van der Heijden vrijdag bij Feyenoord TV op het door de coronacrisis afgebroken seizoen. "Ik had het gevoel dat we met Feyenoord goed bezig waren de laatste maanden. Er was natuurlijk nog een bekerfinale te spelen. En in de competitie weet je ook nooit hoe het zou lopen. Dus dit is inderdaad wel een beetje een zuur afscheid."

De 32-jarige Van der Heijden kwam in 2015 over van Vitesse en speelde in vijf seizoenen voor Feyenoord 97 competitiewedstrijden. Daarin maakte hij vier doelpunten. Dit seizoen speelde hij slechts vijf keer mee in de Eredivisie.

Eind maart werd het contract van de linkspoot al formeel opgezegd. Met de Rotterdammers veroverde hij in 2017 de landstitel, in 2016 en 2018 de KNVB-beker en in 2017 en 2018 de Johan Cruijff Schaal.

"Feyenoord heeft echt een plek in mijn hart gekregen", zegt Van der Heijden op de website van zijn club. "Mijn begin bij Feyenoord was lastig, ik moest wennen aan de Rotterdamse mentaliteit. Uiteindelijk ben ik die heel erg gaan waarderen. Voor Feyenoord spelen in De Kuip, dat is gewoon geweldig. Dat is ook wat ik het meeste ga missen. Ik ben heel blij met de tijd die ik hier heb gehad."

Van der Heijden begon zijn profcarrière in 2007 bij Ajax, waarvoor hij slechts twee competitieduels speelde. Vanaf de zomer van 2009 werd hij door de Amsterdammers voor twee jaar verhuurd aan Willem II en twee jaar later maakte hij de overstap naar Vitesse.