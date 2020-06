De KNVB heeft vrijdag een noodplan voor het betaald voetbal gepresenteerd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voetbalbond maakt daarin duidelijk dat er een financieel vangnet van maximaal 140 miljoen euro nodig is, zodat clubs door de coronacrisis niet failliet gaan.

"We hebben het plan uitvoerig kunnen bespreken. De reactie van de minister (Martin van Rijn, red.) was gelukkig positief", vertelt KNVB-directeur Eric Gudde aan de NOS. "Hij vond het een realistisch en gedegen plan en is blij dat we als sector zelf al veel doen. Ongeveer 200 miljoen euro wordt door de sector zelf opgelost. Daarbij dragen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ als grootste clubs de zwaarste lasten."

"Als we een heel seizoen zonder publiek spelen, komt het vangnet dat we van de overheid nodig hebben maximaal uit op 140 miljoen", vervolgt hij. "Dat wordt al minder als de huidige NOW-regeling (een bijdrage van de overheid aan salarissen, red.) wordt doorgetrokken en als we toch al eerder met publiek kunnen spelen."

Het noodplan van de KNVB telt drie onderdelen: een solidariteitsplan, het verzoek om financiële hulp van de overheid een een veiligheidsplan. Ook is er een planning opgenomen voor de komende periode met protocollen voor trainingen en oefenwedstrijden.

Volgens Gudde is het de bedoeling dat uiterlijk 1 juli weer kan worden getraind, zodat er vanaf medio juli oefenwedstrijden kunnen worden afgewerkt. Bovendien kreeg de KNVB vrijdag te horen dat de UEFA mogelijk in augustus al kwalificatierondes voor de Champions League en de Europa League op de kalender zet. "Wij willen dus voor 1 september weer gaan voetballen. Voor mijn gevoel is dit ook voor de minister een duidelijke zaak", aldus Gudde.

'KNVB werkt in zeven fases naar volle stadions toe'

Volgens De Telegraaf, dat over een samenvatting van het zogenoemde Deltaplan Betaald Voetbal beschikt, willen de KNVB, de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in zeven fases naar een terugkeer van voetbal in volle stadions toewerken.

In fase 5 wordt omschreven dat de Eredivisie en de Eerste Divisie in september zonder publiek worden hervat. In de daaropvolgende fase moet weer gedeeltelijk publiek welkom zijn en in de laatste fase moet weer volledig publiek worden toegelaten. Dat staat voorlopig gepland op 1 januari 2021.

In de laatste week van juni staat er opnieuw een gesprek tussen de KNVB en minister Van Rijn gepland. Dan moet er een definitieve beslissing over het noodplan worden genomen.

