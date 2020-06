Peter Bosz wil zaterdag met Bayer Leverkusen opnieuw voor een verrassing zorgen tegen Bayern München. De Nederlandse coach hoopt de koploper in de Bundesliga te verslaan door zijn ploeg volledig het eigen spel te laten uitvoeren.

"We bereiden ons voor zoals altijd: we zijn voor 95 procent met ons eigen spel bezig en voor 5 procent met de tegenstander", blikt Bosz vrijdag vooruit. "En dat laatste is erg leuk, want als voetballiefhebber geniet ik van het huidige voetbal dat Bayern speelt."

Met dat spel gaat Bayern stevig aan kop in de Bundesliga. Vijf speelrondes voor het einde heeft de 'Rekordmeister' zeven punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund. Bovendien brak de ploeg een record uit 1972 door al 86 keer te scoren in 29 competitieduels.

"Bayern heeft een goede restverdediging, geeft goed druk op de bal en beschikt over geweldige individuele kwaliteiten", aldus Bosz. "Om ze te verslaan moeten we er allemaal in geloven, moedig zijn en 100 procent ons eigen spel spelen."

In de vorige twee ontmoetingen met Bayern kwam Leverkusen tot winst. Eind november wonnen de 'Werkself' in de Allianz Arena met 1-2 en begin vorig jaar waren ze voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor de formatie uit München.

Bayer Leverkusen won in zijn vorige wedstrijd met 0-1 bij SC Freiburg. (Foto: Pro Shots)

Leverkusen strijdt om Champions League-ticket

Momenteel staat Leverkusen vijfde, terwijl de bovenste vier plaatsen in de Bundesliga recht geven op Champions League-deelname. De ploeg van Bosz heeft evenveel punten als nummer vier Borussia Mönchengladbach en twee punten achterstand op nummer drie RB Leipzig.

Bosz is zich dan ook bewust van het belang van het resultaat tegen Bayern. "We spelen vooral voor onszelf. We willen ons plaatsen voor de Champions League en hebben de punten hard nodig."

De wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Bayern München gaat zaterdag om 15.30 uur van start in de BayArena.

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga