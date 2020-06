Mitchell van der Gaag blijft twee jaar langer aan als coach van Jong Ajax. Zijn nog tot medio 2021 lopende contract is opengebroken en met twee jaar verlengd.

De oud-trainer van onder meer Excelsior en NAC Breda is sinds vorig jaar zomer trainer van het tweede elftal van Ajax. In zijn debuutseizoen eindigde de beloftenploeg als vierde in de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens directeur spelerszaken Marc Overmars kan de 48-jarige Van der Gaag goed omgaan met de zaken die belangrijk zijn voor de trainer van een beloftenploeg. "Dit nieuwe contract heeft hij verdiend, wij zijn erg tevreden over hem", zegt hij dan ook.

"Een hoofdtrainer van Jong Ajax moet oog hebben voor de verdere ontwikkeling en doorstroming van jeugdspelers richting ons eerste elftal. Daarnaast wil Jong Ajax goed presteren in de Keuken Kampioen Divisie. Mitchell heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij met al die zaken erg goed om kan gaan."

De voormalige verdediger is dankbaar voor het vertrouwen dat in hem is uitgesproken. "Zeker in deze periode", zo verwijst hij naar de coronacrisis. "Ik kijk ernaar uit de draad weer op te pakken met het team, en zo veel mogelijk spelers verder klaar te stomen voor het eerste elftal."