Een aantal personen in de top van de KNVB ziet af van een deel van het salaris. De KNVB gaat niet in op namen, maar het zou gaan om onder anderen bondscoach Ronald Koeman en bondsvoorzitter Just Spee.

De bond wil op die manier laten zien ook zelf een bijdrage te willen leveren, aangezien veel clubs in het betaald voetbal hard worden getroffen door het coronavirus. Veel spelers en directieleden van clubs zien om die reden al af van een deel van het salaris.

De KNVB wil niet achterblijven bij de clubs, bevestigt een woordvoerder van de bond. "Binnen de KNVB zijn er personen die net als in de rest van de voetbalwereld besloten hebben om salaris in te leveren vanwege de coronacrisis."

Het is niet bekend hoeveel salaris de betroffen personen inleveren, maar de verwachting is dat dit aansluit op de afspraken die eerder zijn gemaakt met werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV).

Die organisaties kwamen eerder een maximale salariskorting van 20 procent overeen. Daardoor wordt naar schatting zeker 35 miljoen euro bespaard in het betaald voetbal.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.