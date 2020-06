Timon Wellenreuther zet zijn loopbaan voort bij Anderlecht. De doelman van Willem II was vergeten zijn contract op te zeggen, waardoor zijn verbintenis automatisch met een jaar verlengd is tot medio 2021. Desondanks stapt hij toch over naar de Belgische topclub.

Door de administratieve fout van Wellenreuther en zijn zaakwaarnemer kon Willem II alsnog een afkoopsom vragen, zo bevestigde de Tilburgse club eerder op vrijdag. Onbekend is of er nu iets voor de Duitser wordt betaald.

Wellenreuther tekent een contract voor vier jaar bij Anderlecht. De voormalige jeugdinternational van Duitsland was drie jaar actief voor Willem II.

Hij kondigde op 18 mei via Instagram al zijn afscheid aan bij Willem II. "Na drie succesvolle jaren komt mijn periode in Tilburg in de zomer ten einde", schreef de 24-jarige Duitser. "Ik heb besloten dat ik een volgende stap moet zetten in mijn carrière. Waar ik precies naartoe ga, kan ik nog niet vertellen."

In 2019 haalde Timon Wellenreuther de KNVB-bekerfinale met Wilem II. (Foto: Pro Shots)

Interesse van Union Berlin

Naar verluidt stond Wellenreuther eerder in de belangstelling van Union Berlin. Hij speelde al acht Bundesliga-wedstrijden voor Schalke 04 en was daarna actief bij Real Mallorca.

In 2017 tekende Wellenreuther bij Willem II, waarvoor hij 69 Eredivisie-wedstrijden in actie kwam. Hoogtepunten waren het bereiken van de TOTO KNVB Bekerfinale in 2019 en de vijfde plaats in de Eredivisie afgelopen seizoen.

