Benfica heeft donderdag verzuimd om de koppositie in de Portugese competitie over te nemen van FC Porto. De ploeg van trainer Bruno Lage speelde in zijn eerste wedstrijd sinds 7 maart teleurstellend met 0-0 gelijk tegen laagvlieger CD Tondela.

Benfica wist in het lege Estádio da Luz geen gaatje te vinden in de hechte verdediging van Tondela, waardoor de topclub voor de derde competitiewedstrijd op rij niet verder kwam dan een remise.

De regerend kampioen staat nu in punten gelijk met FC Porto, dat woensdag de Liga NOS hervatte met een verrassende 2-1-nederlaag op bezoek bij subtopper Famalicão. Omdat Porto dit seizoen twee keer won van Benfica, staat de ploeg van coach Sérgio Conceição nog eerste.

De Portugese competitie is woensdag hervat met de 25e speelronde. Net als onder meer in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk worden alle wedstrijden zonder fans gespeeld.

Benfica probeerde het lege stadion sfeervoller te maken door tribunes te bedekken met sjaaltjes. (Foto: Pro Shots)