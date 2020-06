Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kerkrade is bereid om Roda JC van 2021 tot en met 2023 jaarlijks 550.000 euro minder huur te laten betalen voor het Parkstad Limburg Stadion.

De huurverlaging was een eis van de nieuwe investeerders van Roda JC. De Limburgse ondernemers Roger Hodenius, Stijn Koster en Bert Peels (te zien op de foto) en beleggingsmaatschappij Mercurius kondigden twee weken geleden aan te willen investeren in de financieel geplaagde club, maar alleen als de gemeente wilde meewerken.

Het college van B en W stelt nu voor in te stemmen met de gevraagde huurverlaging, waardoor Roda tijdelijk niet 800.000 euro maar 250.000 euro per jaar gaat betalen. De gemeenteraad moet op 1 juli nog wel akkoord gaan.

"Het niet instemmen met het verzoek zal het einde betekenen van Roda JC en slaat dan terug op de gemeente. De gevolgen daarvan zijn aanzienlijk", schrijft het gemeentebestuur in een toelichting (pdf). Roda JC heeft namelijk een schuld van 19 miljoen euro voor het stadion uitstaan bij de gemeente.

"De investeerders beschouwen het participeren van de gemeente in het toekomstplan als harde voorwaarde. Geen akkoord betekent dat zij niet gaan investeren, dat betekent dat Roda JC geen toekomst meer heeft naar huidige (gemeentelijke) inzichten."

Het is de bedoeling dat Roda de huurverlaging van 550.000 euro per jaar in de periode van 2024 tot en met 2046 gaat terugbetalen.