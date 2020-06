Tottenham Hotspur heeft een lening van 175 miljoen pond (zo'n 195 miljoen euro) afgesloten bij de Bank of England om de financiële schade van de coronacrisis op te vangen.

De 'Spurs' vrezen tot juni 2021 meer dan 200 miljoen pond (zo'n 223 miljoen euro) aan inkomsten te verliezen. Dat komt onder meer door het spelen van wedstrijden zonder publiek, kortingen op de tv-gelden en het niet kunnen organiseren van andere evenementen in het Tottenham Hotspur Stadium.

Dat nieuwe stadion werd vorig jaar april officieel in gebruik genomen en kostte ruim 1 miljard euro. Er zouden de komende maanden onder meer lucratieve American football-wedstrijden, een boksgevecht en concerten gehouden worden, maar die kunnen (voorlopig) niet doorgaan door de pandemie.

"Ik zei in maart al dat deze crisis de grootste uitdaging is in mijn twintig jaar bij deze club", zegt voorzitter Daniel Levy op de site van Tottenham. "Het is van groot belang dat we met z'n allen samenwerken om een veilige manier te vinden om weer evenementen te kunnen organiseren met toeschouwers."

Tottenham benadrukt dat de lening niet gebruikt zal worden om spelers te kopen.

De ploeg van José Mourinho staat achtste in de Premier League, die hoogstwaarschijnlijk op 17 juni hervat zal worden. Alle duels zullen zonder publiek worden gespeeld.

