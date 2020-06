Onder toeziend oog van tienduizend toeschouwers heeft Honvéd woensdag de Hongaarse bekerfinale gewonnen. Lang niet alle supporters hielden zich aan de regels van social distancing.

In de Puskás Arena, een stadion met een capaciteit van 67.000, werden woensdagavond 10.000 toeschouwers toegelaten. Tussen elke groep zouden vier lege stoeltjes moeten blijven en ook zouden supporters niet vlak voor of achter elkaar mogen zitten. Voor aanvang van de bekerfinale tussen Honvéd en Mezokovesd-Zsory hielden de toeschouwers zich nog aan de coronarichtlijnen.

Hongarije werd op 31 mei al het eerste Europese land dat weer supporters toelaat bij wedstrijden. Met iets meer dan vijfhonderd geregistreerde doden werd het relatief mild getroffen door het virus.

Honvéd won de finale na een 0-1-achterstand met 2-1. Daarmee won de club uit Boedapest voor de achtste keer de beker.

In de loop van de wedstrijd verzamelden steeds meer fans zich achter het doel. Na afloop vierden de spelers van Honvéd de bekerwinst samen met de eigen aanhang. Juist als mensen zingen of hun stem verheffen, kan het virus zich via speekseldruppels verspreiden. (Foto's: Getty Images)