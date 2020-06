In navolging van Memphis Depay protesteerde ook Denzel Dumfries tegen racisme en politiegeweld. De international en aanvoerder van PSV bezocht woensdag de wegens drukte voortijdig beëindigde demonstratie in Rotterdam.

"Hier staat een trotse zwarte man. Trots op zijn huidskleur", schrijft de 24-jarige Dumfries op Instagram bij een foto van hemzelf op de demonstratie.

De geboren Rotterdammer benadrukt dat racisme in zijn leven nog altijd aan de orde van de dag is. "Ik ben een man die zich een weg naar boven vocht. Die racistische opmerkingen tegen hem overwonnen heeft en hier nog steeds dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ik sta daar boven."

"Ik sta hier voor mijn medemens die dagelijks met dezelfde zaken te maken heeft", vervolgt Dumfries. "Voor degenen die die diepgewortelde pijn delen, degenen die die pijn begrijpen. Voor hen sta ik hier!"

Het Instagram-bericht van Denzel Dumfries. (Foto: Instagram/Denzel Dumfries)

'Wereldwijd probleem dat drastisch moet worden aangepakt'

Maandag bezocht Oranje-aanvoerder Memphis de Black Lives Matter-demonstratie in Amsterdam. Hoewel het met circa vijfduizend demonstranten onmogelijk was om 1,5 meter afstand te houden, lieten de lokale overheid en de organisatie de bijeenkomst doorgaan, wat tot een storm van kritiek leidde.

Depay was net als Dumfries woensdagavond ook aanwezig bij de protesten in Rotterdam, die wel werden gestopt toen het te druk werd. Dumfries hoopt dat het protest leidt tot verandering. "Racisme is een wereldwijd probleem dat drastisch moet worden aangepakt. Het is genoeg!", schrijft hij.

"Mensen van onze afkomst zouden moeten opgroeien in een wereld met gelijkheid en vol kansen, zonder het gevoel te worden gediscrimineerd in welke vorm dan ook. Ik ben trots op mijn huidskleur en op de mensen die vandaag kwamen en niet zwijgen. Samen zullen we racisme overwinnen."