Memphis Depay voelt zich moreel verplicht om de straat op te gaan en te demonstreren tegen racisme. De Oranje-international stond maandagavond op de Dam in Amsterdam en was woensdag ook aanwezig bij protesten in Rotterdam.

"In mijn hart voelde ik dat ik daar moest zijn", zei Memphis woensdagavond bij de talkshow Beau op RTL 4. "Ik zie wat er in Nederland en de rest van de wereld gebeurt. Je ziet allerlei soorten kleuren in opstand komen voor ons. Het was mijn plicht om daar te gaan staan."

De protesten in Nederland zijn het gevolg van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die vorige week in de stad Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. De demonstratie op de Dam deed veel stof opwaaien, omdat er te veel mensen bij elkaar stonden en ze onderling geen 1,5 meter afstand hielden.

Memphis vindt het desondanks te rechtvaardigen dat hij de straat op is gegaan. "Er wordt altijd maar gezegd dat ik een voorbeeldfunctie heb, maar ik heb ook gevoel. In mijn leven heb ik met genoeg pijnlijke dingen moeten dealen. Alles bij elkaar zag ik een prima reden om daar te staan."

"Zeker mensen zoals ik, die een stem hebben, moeten zich laten zien", vervolgde de 26-jarige aanvaller van Olympique Lyon. "Ik ervaar al racisme sinds ik klein ben en maak het nog steeds mee. Dingen raken vaak ondergesneeuwd, maar we gaan het niet meer accepteren."

In navolging van de demonstratie op de Dam van maandag vond er woensdag ook een antiracismeprotest plaats op de Erasmusbrug in Rotterdam. De gemeente moest het protest een half uur voor het einde beëindigen vanwege de grote opkomst, die het onmogelijk maakte om daar 1,5 meter afstand te houden.