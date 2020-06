Davy Klaassen heeft woensdagavond met Werder Bremen een ruime nederlaag tegen Eintracht Frankfurt geleden. De bezoekers zegevierden mede dankzij assists van invallers Bas Dost en Jonathan de Guzman met 0-3 in het voor publiek gesloten Weserstadion. In Portugal ging FC Porto onderuit bij de hervatting van de competitie.

André Silva tekende een kwartier na rust voor de openingstreffer bij Bremen-Frankfurt. De Portugees kopte van dichtbij binnen na een voorzet van voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic. Stefan Ilsanker maakte er in de 81e minuut, direct na zijn invalbeurt, 0-2 van na goed doorkoppen van Dost.

De Nederlandse spits begon op de bank en kwam in de 77e minuut het veld in, vijf minuten voordat ook De Guzman als invaller zijn opwachting mocht maken. De middenvelder zorgde in de laatste minuut voor de assist bij de 0-3 van Ilsanker. Klaassen deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Voor Werder Bremen is de nederlaag een domper na een aantal hoopgevende resultaten. De degradatiekandidaat hervatte de competitie weliswaar met een 1-4-nederlaag tegen Bayer Leverkusen, maar bleef daarna ongeslagen tegen SC Freiburg (0-1), Borussia Mönchengladbach (0-0) en Schalke 04 (0-1).

Door het verlies tegen Frankfurt blijft Werder Bremen met 25 punten op de zeventiende en voorlaatste plek steken. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks naar de Tweede Bundesliga. Frankfurt stijgt naar de elfde plek.

De spelers van Eintracht Frankfurt vieren een treffer. (Foto: Pro Shots)

Portugese competitie weer van start

In navolging van onder meer de Bundesliga en de Deense competitie werden woensdagavond ook in Portugal de eerste wedstrijden gespeeld sinds de competitie in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Portimonense SC en Gil Vicente FC hadden om 20.00 uur de primeur. Portimonense, de nummer zeventien van de Liga NOS, deed goede zaken door op eigen veld subtopper Gil Vicente met 1-0 te verslaan.

Later op de avond stonden ook Famalicão en koploper FC Porto tegenover elkaar. Porto verloor verrassend met 2-1 van de subtopper, ondanks een treffer van voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona.

De ploeg van trainer Sérgio Conceição staat op dit moment weliswaar bovenaan, maar het verschil met de enige overgebleven concurrent Benfica is slechts één punt. De formatie uit Lissabon heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan Porto.

