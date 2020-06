De UEFA heeft Trabzonspor woensdag voor één seizoen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. De koploper in Turkije wordt bestraft vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

De UEFA kwam in mei 2016 nog tot een voorwaardelijke schikking met Trabzonspor na het overtreden van de regels. De club ontliep toen een schorsing, maar moest wel kunnen aantonen dat de financiën over het boekjaar 2019 in orde zouden zijn.

Volgens de Europese voetbalbond is dat niet het geval. Daarom besloot de UEFA alsnog om Trabzonspor voor een seizoen uit te sluiten van Europees voetbal. Als de club zich de komende twee jaar niet plaatst voor de Champions League of de Europa League, dan komt de straf te vervallen.

Trabzonspor is juist op weg naar een Europees ticket, want de ploeg van trainer Hüseyin Cimsir staat met 53 punten op doelsaldo aan kop in de Turkse competitie. De kampioen plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League, terwijl de nummer twee de voorronden van het miljoenenbal in mag.

De Turkse Süper Lig ligt al enige tijd stil vanwege de coronacrisis, maar wordt op 12 juni hervat. Het Trabzonspor van voormalig Eredivisie-speler Bilal Basacikoglu speelt die vrijdag een uitwedstrijd tegen nummer acht Göztepe.

