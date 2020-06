Van de 1.197 personen in de Premier League die deze week op het coronavirus zijn getest, is één persoon besmet. Het gaat om een speler of staflid van Tottenham Hotspur, bevestigt de club woensdag.

De club van Steven Bergwijn wil om privacyredenen niet bekendmaken om wie het gaat. De besmette persoon vertoont geen symptomen, maar gaat wel zeven dagen uit voorzorg in isolatie en zal daarna opnieuw worden getest.

Inmiddels zijn in vijf rondes spelers en trainers in de Premier League getest op het coronavirus. Tijdens de vierde ronde werden er helemaal geen besmettingen geconstateerd. Het totale aantal positieve tests staat nu op dertien.

De testrondes maken deel uit van de procedure om de Premier League te hervatten. Het seizoen ligt al sinds maart stil, maar gaat op 17 juni verder met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United.

De twintig clubs op het hoogste niveau in Engeland mogen sinds vorige week weer met de hele selectie trainen. Britse media meldden dinsdag dat ze ook van de Premier League groen licht hebben gekregen om binnenkort (onder strike voorwaarden) oefenduels te spelen.

