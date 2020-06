Son Heung-min kijkt met veel trots terug op de manier waarop hij zijn militaire dienstplicht in Zuid-Korea heeft vervuld. De aanvaller van Tottenham Hotspur had de bijzondere ervaring in zijn geboorteland niet willen missen.

"De drie weken waren zwaar, maar de ervaringen waren heel speciaal", zegt Son woensdag op de site van Tottenham. "Ik kan niet zeggen wat ik daar allemaal precies heb gedaan, al heeft alles volgens mij al in de kranten gestaan. Ik heb echt geprobeerd om zo veel mogelijk te genieten en dat is wel gelukt."

Normaal gesproken duurt de dienstplicht in Zuid-Korea 21 tot 24 maanden, maar de 27-jarige Son hoefde dankzij de gouden medaille van het nationale team op de Aziatische Spelen van 2018 slechts een training van drie weken te volgen.

Door de coronacrisis ligt de Premier League al sinds maart stil en dus kon Son in april naar zijn geboorteland om aan zijn plicht te voldoen. De aanvaller maakte indruk in die drie weken, want hij behoorde tot de beste vijf rekruten van een groep van 157 militairen en kreeg een onderscheiding.

"Tijdens de eerste dagen kenden we elkaar niet zo goed en was het een beetje raar, maar dat veranderde. We zaten de hele dag met tien verschillende mensen in één ruimte en hielpen elkaar. Het was een fantastische tijd", aldus Son, die zich nu met de 'Spurs' voorbereidt op de hervatting van het seizoen over enkele weken.

"Fysiek ben ik in orde, maar ik ben nu hard aan het werken om mijn maximale niveau te bereiken. Nu we weer met de groep mogen trainen, kunnen we veel meer doen. Iedereen wil weer spelen en is heel gemotiveerd."