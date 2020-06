Paul Verhaegh heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De 36-jarige verdediger kondigde vorige week al aan waarschijnlijk te stoppen en hakte die knoop woensdag door.

"Het voelt gewoon heel raar, nog steeds wel een beetje. Daarom sprak ik nooit uit dat ik definitief stop", zegt Verhaegh woensdag tegen FOX Sports. "Het is niet het einde dat ik voor ogen heb, maar uiteindelijk is het prima zo. Ik ben blij met de carrière die ik heb gehad en kijk op vele mooie momenten terug."

Verhaegh, die er afgelopen vrijdag "99 procent zeker" van was dat hij zou stoppen, speelde afgelopen seizoen voor FC Twente. Door aanhoudend blessureleed kwam de verdediger slechts tot acht officiële wedstrijden voor de tukkers. Zijn laatste wedstrijd was op 7 maart, toen hij als invaller meedeed tegen Vitesse.

"Normaal gesproken leef je naar zo'n laatste wedstrijd toe en wil je familie en vrienden uitnodigen om zo'n laatste wedstrijd bewust mee te maken. Maar het was zeven minuten in het GelreDome. Ik had graag vaker op het veld gestaan voor FC Twente, maar dat zijn dingen die je niet meer verandert", aldus Verhaegh.

De voormalige jeugdspeler van PSV speelde in Nederland voor AGOVV, FC Den Bosch, Vitesse en Twente, maar bracht een groot gedeelte van zijn loopbaan door in Duitsland, waar hij onder contract stond bij FC Augsburg (2010-2017) en VfL Wolfsburg (2017-2019).

Door zijn prestaties bij Augsburg dwong Verhaegh in 2013 een plek af in het Nederlands elftal. Hij speelde in totaal drie interlands voor Oranje en werd door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd voor het WK 2014, waar hij als invaller meedeed in het achtstefinaleduel met Mexico.