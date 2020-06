De Duitse bond DFB gaat spelers die in de afgelopen speelronde steun aan George Floyd hebben betuigd niet bestraffen. Diverse spelers in de Bundesliga riepen in het pinksterweekend op tot gerechtigheid voor de door politiegeweld omgekomen Amerikaan.

Het is voor voetballers normaal gesproken niet toegestaan om zich politiek, religieus of persoonlijke te uiten tijdens wedstrijd. De FIFA riep dinsdag de nationale bonden op om "het gezonde verstand" te gebruiken en geen straffen uit te delen.

De Duitse bond was begonnen met een vooronderzoek naar vier spelers die een statement maakten, maar daar volgen geen straffen op.

"Natuurlijk hebben wij als taak om de regels van de FIFA en de DFB te handhaven. Maar in dit specifieke geval waarin spelers hun steun voor antiracismecampagnes uitspraken, doen we dat niet", zegt Anton Nachreiner, voorzitter van de tuchtcommissie van de Duitse bond. "Dit is een boodschap waar de DFB ook voor staat."

Ook in de komende weken zullen geen straffen worden uitgedeeld als spelers opnieuw een statement over de dood van Floyd maken.

Gladbach-speler Marcus Thuram maakte een statement door te knielen op het veld. (Foto: Pro Shots)

'Begrip en respect voor deze actie'

Fritz Keller, voorzitter van de DFB, is blij met het besluit van de tuchtcommissie. "Wij zijn resoluut tegen elke vorm van racisme, discriminatie en geweld. Dat staat ook zo in onze statuten. We hebben respect en begrip voor de actie van deze spelers."

De Amerikaan Weston McKennie (Schalke 04), de Marokkaan Achraf Hakimi, de Engelsman Jadon Sancho (Borussia Dortmund), en de Fransmannen Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) en Anthony Modeste (1. FC Köln) maakten afgelopen speelronde in de Bundesliga een statement tegen racisme met teksten op hun kleding of door te knielen na een doelpunt.

Eerder deze week berispte de Hongaarse bond Ferencvaros-speler Tokmac Nguen, die na een doelpunt de tekst "Justice for George Floyd" toonde op zijn ondershirt. Dat was volgens de bond de laagst mogelijke sanctie voor het tonen van een politiek statement.