Met ADO Den Haag en VVV-Venlo stappen komend seizoen opnieuw twee Nederlandse clubs over van kunstgras op natuurgras, waarmee het aantal Nederlandse profclubs op het bekritiseerde nepgras verder afneemt. Wie volgt? Een overzicht van de plannen van de vier Eredivisie-clubs en elf Keuken Kampioen Divisie-ploegen die nog op kunstgras spelen.

FC Emmen: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

Emmen, samen met Heracles Almelo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam het groepje Eredivisie-clubs dat nog op kunstgras speelt, houdt zich wat op de vlakte over het onderwerp. De aanleg van echt of hybride gras (een mat die voor het overgrote deel uit echt gras bestaat) lijkt geen topprioriteit.

"We zullen het kunstgras voorlopig nog niet verlaten. In ieder geval niet komend seizoen. Plannen? Die zijn er altijd. Net zoals we al langer plannen voor een nieuw stadion hebben", zegt directeur Jan Zwiers, die er verder niet over wil uitweiden.

Heracles Almelo: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

Bij de pionier van kunstgras in de Eredivisie is een vervanging "financieel en rationeel" niet aan de orde, zo liet algemeen directeur Rob Toussaint deze week al weten aan Tubantia. "Heracles is er in 2003 mee begonnen, omdat er een slecht veld lag. Regen en wind hebben bij ons geen vrij spel en de beluchting is slecht", zei hij.

"Iedereen wil in De Kuip spelen, op een strakke mat, maar niet op een belabberd veld. De begroting die wij draaien, stoppen ze in Engeland in een veld. Maar ook als we nu wel geld zouden hebben, kan het zijn dat we andere keuzes hadden gemaakt."

PEC Zwolle: natuurgras per komend seizoen

De coronacrisis heeft tot wat vertraging van de plannen van PEC geleid, maar de bedoeling is nog altijd dat er met ingang van het nieuwe seizoen een hybride veld in Zwolle ligt. Komende week wordt de knoop doorgehakt bij een gesprek met alle betrokkenen.

"Een formaliteit is dat niet, maar we hebben steeds goed contact met de gemeente, de amateurclub naast ons (waar PEC zal moeten gaan trainen, red.) en de grasleverancier. Ik ben positief gestemd", zegt algemeen manager Jeroen van Leeuwen.

Sparta Rotterdam: zo snel mogelijk natuurgras

In Rotterdam hangen de plannen voor natuurgras samen met de verbouwingen van Het Kasteel en het jeugd- en trainingscomplex. "Zodra het complex is verbouwd, kunnen we overstappen", laat een woordvoerder weten. "Een tijdlijn durf ik niet te geven, maar Sparta wil zo snel mogelijk terug naar natuurgras."

Heracles Almelo was in 2003 de eerste Nederlandse profclub die overging op kunstgras. (Foto: Pro Shots)

SC Cambuur: natuurgras in 2022

Hoe is de situatie in de Keuken Kampioen Divisie? Ook in Leeuwarden gaat de overstap naar natuurgras gepaard met nieuwbouw; het nieuwe stadion moet in maart 2022 klaar zijn. "En dan gaan we over naar echt gras", aldus een woordvoerder, die benadrukt dat het woord kunstgras niet in de nieuwbouwplannen voorkomt.

FC Den Bosch: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

In stadion De Vliert waren er volop plannen voor een hybride veld, tot vorig jaar de overname door investeerder Kakhi Jordania niet doorging. "Voor ons zijn de kosten nu gewoon te hoog. Op dit moment is het totaal geen optie, vooral door de coronacrisis", laat de club weten. "Het heeft op dit moment ook helemaal geen zin om erover na te denken. We kijken juist waar we nog kunnen bezuinigen, want we zijn volop bezig om onze begroting op orde krijgen."

FC Eindhoven: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

Bij de tweede club van Eindhoven is de mogelijke teruggreep naar natuurgras een logistiek én financieel vraagstuk. "We hebben geen trainingsaccommodatie en hebben dus maar één veld, waar iedereen op traint en waar alle activiteiten plaatsvinden", zegt een woordvoerder.

"Natuurgras is voor nu niet haalbaar, zeker in deze moeilijke tijd, en we zijn afhankelijk van de gemeente. We zijn wel aan het kijken of we velden in de buurt kunnen gaan beheren. Op die manier creëren we extra velden om op te trainen en eventueel de mogelijkheid om het kunstgrasveld te vervangen."

Clubs die afstapten van kunstgras ADO Den Haag

Almere City

FC Dordrecht

Jong PSV

RKC Waalwijk

VVV-Venlo

Excelsior: natuurgras in 2022

Net als bij stadgenoot Sparta en Cambuur hangen bij Excelsior de plannen voor een nieuwe grasmat samen met een verbouwing van het stadion. "Natuurgras is opgenomen in dat plan, dus we zijn in ieder geval van plan om over te stappen. Het plan is inmiddels ingediend bij de gemeente", aldus een woordvoerder, die laat weten dat 2022 het richtpunt is. "Vóór die tijd gaat er niets veranderen, zeker niet in deze moeilijke tijd."

Helmond Sport: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

In Helmond is een natuurgrasveld op korte termijn niet aan de orde; de Brabantse club heeft eveneens plannen voor een nieuw stadion, maar die staan door interne strubbelingen behoorlijk onder druk. Een tijdspanne wordt niet gegeven. "Achter de schermen zijn we daar hard mee bezig. Hopelijk komt er een oplossing", aldus een woordvoerder.

Jong AZ: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

Op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer, waar Jong AZ de meeste thuiswedstrijden speelt, wordt geen haast gemaakt met de aanleg van natuurgras. "Het streven is om in de toekomst over te gaan op natuurgras. De mogelijkheden daarvoor moeten worden onderzocht", laten de Alkmaarders weten.

MVV Maastricht: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

Stadion De Geusselt wordt deze zomer voorzien van een nieuwe mat, maar dat is wederom kunstgras. "De intenties voor echt gras zijn er wel, maar gezien de huidige situatie komt er weer kunstgras te liggen", meldt de club. "Natuurgras is voor ons financieel niet haalbaar."

Opspattend rubber: het lijkt er de komende jaren nog bij te horen, vooral in de Keuken Kampioen Divisie. (Foto: Pro Shots)

Roda JC: mogelijk natuurgras in 2021

Het financieel geplaagde Roda is in overleg met de gemeente Kerkrade, die het stadion huurt. Het is nog niet geheel duidelijk of en wanneer het natuurgras mogelijk terugkeert in het Parkstad Limburg Stadion. "Roda zal pas op zijn vroegst in het seizoen 2021/2022 op natuurgras spelen, maar hier is nog geen uitsluitsel over", aldus een woordvoerder.

Telstar: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

"We hebben een beleidsplan uitgestippeld tot aan 2026. We bestaan dan 63 jaar en 63 is hier een heilig getal (Telstar is in 1963 opgericht, red.)", zegt een woordvoerder. "Het plan bevat onderwerpen als huisvesting, vrouwenvoetbal, promotie en ook echt gras. Het ligt er dus zeker als wens, maar op de lange termijn."

TOP Oss: natuurgras (voorlopig) niet aan de orde

De club uit Oss liet in 2013 een kunstgrasveld aanleggen en is kort over de plannen: er is voorlopig geen voornemen om terug te grijpen op echt gras.

FC Volendam: natuurgras in 2021

Anders is dat in Volendam, waar het vervangen van het veld wél hoog op de agenda staat. "We willen het zo snel mogelijk; de planning is vóór het seizoen 2021/2022. De aanleg van een kunstgrasveld was in 2010 uit financiële nood geboren, maar we hebben nu nieuw perspectief", aldus operationeel directeur Tom Tol.

"De coronaperiode maakt het lastig, want het liefst hadden we het nu al gewild. We moeten nu even kijken hoe we eruit gaan komen, maar het plan voor echt gras staat er met dikke letters en een streep eronder."

FC Volendam is een van de clubs die er wél alles aan doen om op korte termijn afscheid te nemen van kunstgras. (Foto: Pro Shots)