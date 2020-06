Mandy van den Berg heeft woensdag een tweejarig contract getekend bij PSV. De voormalig aanvoerder van Oranje vertrok onlangs bij het Spaanse Valenca.

De 29-jarige Van den Berg is de tweede aansprekende versterking voor het vrouwenteam van PSV in korte tijd. Medio mei nam de ploeg Oranje-keeper Sari van Veenendaal (30) al over van Atlético Madrid.

"Een terugkeer naar de Eredivisie is iets dat altijd al gewild heb. De vraag was alleen wanneer en nu is dat moment daar", zegt Van den Berg op de website van PSV.

"Ik kijk er enorm naar uit om na acht jaar weer thuis te komen in Nederland en met mijn nieuwe uitdaging aan de slag te gaan. Bij PSV zijn alle randvoorwaarden aanwezig om professioneel je sport te kunnen beoefenen en om prijzen te gaan pakken", aldus de negentigvoudig international.

PSV komend seizoen actief in Champions League

PSV stond bovenaan in de Eredivisie voor vrouwen toen de competitie in maart wegens de coronacrisis werd beëindigd. Daardoor mag de ploeg volgend seizoen deelnemen aan de Champions League.

Van den Berg begon het door Oranje gewonnen EK van 2017 in eigen land als aanvoerder, maar verloor tijdens dat toernooi haar basisplaats. Ze had het moeilijk met haar rol als wisselspeler en bedankte later als international.

Daar kwam Van den Berg vervolgens op terug door zich weer beschikbaar te stellen voor het WK van 2019 in Frankrijk. Door een blessure kwam ze echter niet in aanmerking voor een eventuele selectie.

De centrale verdediger speelde eerder bij ADO Den Haag, het Zweedse Vittsjö, het Noorse Lillestrøm en Liverpool en Reading in Engeland, voordat ze in 2018 naar Valencia vertrok. Door een zware blessure kwam ze afgelopen seizoen nauwelijks in actie.