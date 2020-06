FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft nog maar eens benadrukt dat spelers niet moeten worden gestraft voor steunbetuigingen aan George Floyd. Hij staat volledig achter de statements die afgelopen weekend in de Bundesliga werden gemaakt.

"Voor alle duidelijkheid: de steunbetuigingen van de spelers in de Bundesliga verdienen applaus, geen straf", zegt Infantino in een korte verklaring van de FIFA.

In het bericht wordt nog maar eens benadrukt dat de wereldvoetbalbond tegen elke vorm van racisme, discriminatie en geweld is. "We moeten daar met zijn allen nee tegen zeggen", aldus Infantino.

De FIFA riep alle nationale bonden dinsdag in een eerdere verklaring al op om niet tot straffen over te gaan nu spelers zich uiten naar aanleiding van de dood van de 46-jarige Floyd, de zwarte Amerikaanse man die overleed door toedoen van de politie.

Bundesliga-spelers Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Weston McKennie, Marcus Thuram en Anthony Modeste betuigden in het veld hun steun aan Floyd, wat tot een onderzoek van de Duitse bond leidde.

De bond vindt dat vooral Sancho, Hakimi en McKennie de regels hebben overtreden door een boodschap op hun kleding te tonen. Politieke statements zijn sinds 2014 streng verboden in het voetbal. Mogelijk wordt na de oproep van de FIFA afgezien van een straf.