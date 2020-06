ADO Den Haag heeft zich dinsdag versterkt met Kees de Boer. De twintigjarige middenvelder komt transfervrij over van Swansea City en tekent voor twee jaar bij de Eredivisionist.

De Boer speelde in de jeugd bij FC Volendam en Ajax, maar koos in de zomer van 2017 voor een overstap naar Swansea. In augustus 2019 maakte hij zijn debuut voor de club uit Wales, maar het bleef ook bij die ene wedstrijd in de League Cup. Dit seizoen kwam hij regelmatig uit voor de beloftenploeg.

"Kees is een jongen waar nog veel rek in zit", zegt Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO. "Hij is een middenvelder met een brede basis, die veel dingen gemakkelijk afgaat. Er kan een mooie voetbaltoekomst voor Kees weggelegd zijn, zeker als hij nog een paar specifieke elementen weet toe te voegen aan zijn spel."

Het contract van De Boer bij Swansea liep deze zomer af, waardoor ADO geen transfersom voor hem hoeft te betalen. De geboren Volendammer, die in 2015 een wedstrijd voor Oranje onder 15 jaar speelde, kijkt uit naar zijn terugkeer in Nederland.

"ADO Den Haag toonde afgelopen winter al interesse en ik heb een positief gevoel aan de gesprekken overgehouden", zegt De Boer. "Het plaatje past bij de keuze en de stap die ik op dit moment wilde nemen. Ik wil mezelf ontwikkelen en laten zien aan het Nederlandse publiek."

De Boer is de tweede aanwinst voor ADO met het oog op volgend seizoen. De club uit de hofstad versterkte zich in mei al met middenvelder Emilio Estevez Tsai.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe ADO Den Haag aanwinst Kees de Boer aankondigt.