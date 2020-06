De Eredivisie-clubs hebben dinsdag bij een vergadering op Het Kasteel in Rotterdam een akkoord bereikt over de verdeling van de tv-gelden. Bovendien zijn Ajax, AZ, Feyenoord en PSV het zo goed als eens over de oprichting van een solidariteitsfonds.

De directeuren van de achttien clubs kwamen in het stadion van Sparta bijeen voor een vergadering van de Eredivisie CV (ECV). "Ik was blij met de sfeer, er was meer saamhorigheid dan ik de afgelopen maanden gemerkt heb", zegt algemeen directeur Martin van Geel van Willem II tegen FOX Sports.

De clubs stemden unaniem in met het voorstel van de ECV om de ranglijst van het vanwege de coronacrisis gestaakte seizoen mee te tellen bij de verdeling van de mediagelden voor komend jaar.

De 80 miljoen euro die de Eredivisie-clubs krijgt via de tv-rechten worden verdeeld volgens een ranglijst over de afgelopen tien seizoenen. Het recentste seizoen telt het zwaarst mee. Het kon clubs daarom aardig wat geld schelen - in positieve of negatieve zin - of de afgelopen jaargang wel of niet zou worden meegerekend.

"Maar de clubs reageerden heel begripvol", aldus Jan de Jong, die dinsdag formeel werd benoemd als interim-directeur van de ECV, tegen FOX Sports. "Het was eigenlijk niet zo moeilijk, omdat we gedaan hebben wat de KNVB ook gedaan heeft: de ranglijst is bevroren en dat nemen we mee naar volgend seizoen."

Martin van Geel (links) en Jan de Jong. (Foto: Pro Shots)

'Coronaplan' in grote lijnen klaar

De clubs spraken in Rotterdam ook uitgebreid over het 'coronaplan' dat deze week gepresenteerd zal worden aan Martin van Rijn, de minister voor Medische Zorg en Sport. Met dit plan hoopt het Nederlandse voetbal weer wedstrijden te mogen gaan spelen en op financiële steun uit Den Haag.

"In grote lijnen is het plan geaccordeerd", aldus Van Geel. "Het is met name heel belangrijk als er langer niet met publiek gevoetbald kan worden. Veel clubs zullen het dan heel lastig gaan krijgen, dus dan is er steun nodig."

Een onderdeel van het voorstel is dat de vier topclubs Ajax, AZ, Feyenoord en PSV samen met de KNVB een solidariteitsfonds oprichten. Nederlandse Champions League- en Europa League-deelnemers zullen een deel van hun Europese inkomsten beschikbaar stellen voor clubs in financiële nood. Van Geel: "Ik hoorde Jan de Jong zeggen dat die besprekingen zo goed als afgerond zijn."

De clubs hopen volgens de Willem II-directeur in augustus weer onderling oefenwedstrijden te mogen spelen. De competitie zou dan half september moeten beginnen, na een interlandperiode. "We hopen zo snel mogelijk op een verantwoorde manier met publiek te voetballen, daar is het Nederlandse voetbal enorm bij gebaat."

