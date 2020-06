Jürgen Klopp heeft er vrede mee als Liverpool een aantal wedstrijden op neutraal terrein moet spelen. De manager van de Champions League-winnaar vindt dat duels buiten Anfield weinig nadelen met zich meebrengen.

De Premier League wordt op 17 juni hervat en waarschijnlijk worden er op last van lokale autoriteiten zes wedstrijden op neutraal terrein afgewerkt, waarbij het drie of vier keer om een duel van Liverpool gaat.

"We hebben geen hulp van het publiek, maar dat heeft geen enkele ploeg. Dus wat is dan het voordeel van in je eigen stadion spelen? Wie we ook treffen, de situatie is hetzelfde", zegt Klopp dinsdag tegen de BBC.

"Ik maak me dus niet al te veel zorgen. We hebben al geprobeerd om de situatie van wedstrijden zonder publiek na te bootsen door in het stadion te trainen, zodat we eraan kunnen wennen."

Klopp wijst naar de Bundesliga, die alweer vier speelrondes onderweg is. "Daar zijn niet heel veel thuisoverwinningen geboekt. Als het alternatief is dat wedstrijden niet doorgaan, dan wil je overal spelen. Het maakt mij dus niet uit waar."

Liverpool is op weg naar de eerste landstitel sinds 1990. 'The Reds' hebben 25 punten voorsprong op nummer twee Manchester City. Het exacte speelschema van de komende speelronde is nog niet bekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.