De Nederlandse voetbalwereld maakt dinsdag massaal een statement tegen racisme. De KNVB en de clubs doen op sociale media mee aan #blackouttuesday en de PSV-selectie knielde als reactie op de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

PSV verspreidde een foto van de knielende spelers op trainingscomplex De Herdgang met de begeleidende tekst #BlackLivesMatter.

Het knielen is een imitatie van het gebaar dat NFL-speler Colin Kaepernick in 2016 maakte uit protest tegen het politiegeweld tegen niet-witte Amerikanen in de Verenigde Staten. Het leidde ertoe dat hij al ruim drie jaar geen nieuwe club heeft kunnen vinden in de NFL. Liverpool deelde maandag al een foto van knielende spelers.

De KNVB, het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen en clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie delen dinsdag via sociale media een foto van een zwart vlak in het kader van 'Blackout Tuesday'. Dat is een campagne die door de muziekindustrie is opgezet om tegen racisme te protesteren door je sociale media op zwart te zetten.

De dood van de 46-jarige Floyd, een ongewapende Afro-Amerikaan die vorige week in Minneapolis het slachtoffer werd van hardhandig politieoptreden, leidt tot een storm van verontwaardigde reacties, ook vanuit de sportwereld.