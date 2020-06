NEC kiest weer voor één hoofdtrainer. Rogier Meijer, die afgelopen seizoen samen met Adrie Bogers en François Gesthuizen eindverantwoordelijk was, heeft voor één seizoen getekend, met een optie voor nog een jaar.

"We hebben deze keuze bewust gemaakt", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik dinsdag op de site van NEC. "Rogier heeft met zijn visie over voetbal een goede indruk op ons gemaakt. Daarnaast heeft hij de afgelopen anderhalf jaar al ervaring opgedaan en dat zijn voor zijn ontwikkeling grote en belangrijke stappen geweest."

De 38-jarige Meijer is sinds april 2019 betrokken bij het eerste elftal van de Nijmegenaren. Hij leidde NEC in het door het coronavirus gestaakte seizoen samen met Bogers en Gesthuizen naar de achtste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

"Vanaf het eerste moment had ik een goed gevoel bij NEC en ik wilde dan ook graag blijven", reageert de oud-middenvelder. "Ik ben ontzettend trots dat ik deze uitdaging aan mag gaan. We willen de weg omhoog inzetten met elkaar."

Meijer krijgt volgend seizoen steun van assistent Ron de Groot. De clubman, die al veel vaker bij het eerste elftal van NEC betrokken was, komt over van Jong NEC.