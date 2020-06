Manager Ralph Hasenhüttl heeft zijn contract bij Southampton dinsdag met drie jaar verlengd. De 52-jarige Oostenrijker ligt nu tot medio 2024 vast bij de Premier League-club.

"Dit was een makkelijke beslissing, vanwege de relaties die ik opgebouwd heb met de club, de spelers en de fans", zegt Hasenhüttl op de site van Southampton. "We hebben dezelfde filosofie en dat is een belangrijke reden waarom ik hier langer wil blijven."

De oud-trainer van de Duitse clubs SpVgg Unterhaching, VfR Aalen, FC Ingolstadt en RB Leipzig kwam in december 2018 naar Southampton, als opvolger van Mark Hughes.

De eerste Oostenrijkse manager in de Premier League, die als speler tot acht interlands kwam, behoedde 'The Saints' vorig seizoen voor degradatie door zijn ploeg naar de zestiende plek te leiden. Deze jaargang staat Southampton voorlopig veertiende.

"Ralph heeft vanaf het eerste moment een positieve impact gehad op de club", zegt CEO Martin Semmens. "We geloven dat zijn visie voor succes zal zorgen op het veld. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat hij de juiste man is om Southampton te leiden."

De Premier League ligt al bijna drie maanden stil vanwege de coronacrisis. De Engelse competitie wordt hoogstwaarschijnlijk over twee weken hervat.

