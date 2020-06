De FIFA heeft de nationale voetbalbonden opgeroepen om soepel om te gaan met steunbetuigingen van spelers aan George Floyd. De wereldvoetbalbond wil voorkomen dat de acties straffen en een grote rel opleveren.

De dood van de 46-jarige Floyd, de zwarte Amerikaanse man die overleed door toedoen van de politie, maakt wereldwijd veel los en leidde in de Bundesliga tot statements van een aantal spelers.

Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Weston McKennie, Marcus Thuram en Anthony Modeste uitten steunbetuigingen aan Floyd. De Duitse bond begon daar maandag een onderzoek naar; politieke statements zijn verboden in het voetbal.

"We begrijpen de sentimenten en de bezorgdheid van veel voetballers volkomen", meldt de FIFA, die in 2014 besloot tot het verbod op politieke uitingen, in een verklaring die is gericht aan alle nationale voetbalbonden.

"De verantwoordelijkheid voor het toepassen van de regels laten we aan de organisatoren van de competities, die gezond verstand moeten gebruiken en rekening moeten houden met de context."

De uitingen van Sancho, Hakimi, McKennie, Thuram en Modeste leidde tot veel lof, maar de Duitse bond vindt dat vooral de eerstgenoemde drie de regels hebben overtreden door een boodschap op hun kleding te tonen.