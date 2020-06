RB Leipzig heeft maandag de derde plaats in de Bundesliga heroverd. De 'Roten Bullen' wonnen in een vermakelijke wedstrijd met 2-4 bij 1. FC Köln. Tijdens de wedstrijd betuigde Köln-aanvaller Anthony Modeste zijn steun aan George Floyd.

Leipzig kwam al na zeven minuten op achterstand in Keulen door een schot uit de rebound van Jhon Córdoba. Een klein kwartier later herstelde Patrik Schick het evenwicht met een kopbal en nog voor rust leidden de bezoekers dankzij een stiftje van Christopher Nkunku.

Het begin van de tweede helft leverde liefst drie goals in twaalf minuten op. Timo Werner rondde eerst een counter van Leipzig af, waarna Modeste de spanning terugbracht via een prachtig afstandsschot. Dani Olmo vergrootte de marge even later weer en bepaalde daarmee de eindstand.

Modeste maakte na zijn doelpunt een statement tegen racisme door de lichtere palm van zijn ene hand en de buitenkant van zijn andere hand naast elkaar te houden. Hij betuigde daarmee zijn steun aan Floyd, de ongewapende zwarte man die vorige week om het leven kwam door politiegeweld.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het statement van Anthony Modeste te bekijken.

In het weekend al meer steunbetuigingen aan Floyd

Het was niet het eerste eerbetoon aan Floyd tijdens deze speelronde in de Bundesliga. Afgelopen weekend liet het Borussia Dortmund-duo Jadon Sancho en Achraf Hakimi een shirt zien met de tekst 'Justice for George', droeg Schalke 04-middenvelder Weston McKennie een speciale armband en knielde Marcus Thuram na zijn doelpunt voor Borussia Mönchengladbach. De Duitse voetbalbond stelde een onderzoek in naar deze statements.

RB Leipzig neemt dankzij de overwinning de derde plaats weer over van Borussia Mönchengladbach, dat twee punten minder heeft. De achterstand op nummer twee Borussia Dortmund bedraagt ook twee punten. Köln, waarbij Kingsley Ehizibue op de bank bleef, is terug te vinden in de middenmoot.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga