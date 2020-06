De Braziliaanse club Vasco da Gama is zwaar getroffen door het coronavirus. Liefst zestien spelers van de club uit Rio de Janeiro zijn besmet met het coronavirus, zo bleek uit een nieuwe testronde.

Vasco da Gama testte tijdens de voorbereidingen op het hervatten van de trainingen in totaal 43 spelers. De besmette groep is in isolatie geplaatst. Ook zijn er drie spelers al hersteld van de ziekte. Het is onbekend om wie het gaat.

Ondanks het grote aantal besmettingen blijft de leiding van de Braziliaanse club positief. "Dit toont enkel maar aan dat wij de regels volgen en het virus zo snel mogelijk opsporen bij onze spelers. Zo kunnen we het coronavirus zo snel mogelijk een halt toeroepen", meldt Vasco da Gama.

De spelers van Vasco da Gama hebben vanaf maandag toestemming om individueel te trainen. Groepstrainingen zijn in Brazilië nog niet toegestaan vanwege de coronacrisis.

Afgelopen seizoen eindigde Vasco da Gama als twaalfde in de Série A, de hoogste divisie in Brazilië. Bij de club staat onder anderen de Colombiaanse international Fredy Guarín onder contract.

Flamenga al eerder zwaar getroffen

Vasco da Gama is niet de eerste Braziliaanse club die zwaar is getroffen door het coronavirus. Begin mei werden bij Flamengo, de winnaar van de Copa Libertadores, 38 medewerkers positief getest. Onder hen bevonden zich trainer Jorge Jesus en drie spelers.

Brazilië is na de Verenigde Staten het land met de meeste besmettingen. Er zijn meer dan een half miljoen bevestigde gevallen en bijna dertigduizend doden.

