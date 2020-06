Weston McKennie, Jadon Sancho, Achraf Hakimi en Marcus Thuram moeten vrezen voor een straf vanwege hun steunbetuigingen aan George Floyd. De Duitse voetbalbond (DFB) meldt maandag een onderzoek in te stellen naar de statements.

De vier spelers brachten afgelopen weekend tijdens wedstrijden in de Bundesliga een eerbetoon aan Floyd. De 46-jarige ongewapende zwarte man kwam een week geleden in Minneapolis om het leven door hardhandig politieoptreden.

Zo liet het Borussia Dortmund-duo Sancho en Hakimi een shirt zien met de tekst 'Justice for George' en droeg Schalke 04-middenvelder McKennie een speciale band om zijn arm. Marcus Thuram knielde na zijn doelpunt voor Borussia Mönchengladbach, het gebaar dat NFL-ster Colin Kaepernick in 2016 introduceerde.

De uitingen leverden het kwartet veel lof op, maar de DFB is juist van mening dat vooral McKennie, Sancho en Hakimi de regel over politieke statements op hun uitrusting hebben overtreden. De tuchtcommissie gaat nu onderzoeken of een straf op zijn plaats is.

Onderzoek DFB levert kritiek op

Het instellen van het onderzoek zorgt ook weer voor kritiek. Zo heeft Oliver Ruhnert, sportief directeur van Union Berlin, al duidelijk stelling genomen, terwijl nog moet worden begonnen aan het onderzoek.

"Als de commissie vervolging gaat instellen, dan moet men zich afvragen of we nog dezelfde waarden hebben. Het gaat hier om een globaal thema: een nee tegen racisme", stelt Ruhnert.

