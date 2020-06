De spelers van Liverpool hebben maandag op de training een duidelijk statement gemaakt tegen racisme. De hele selectie knielde neer als reactie op de dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

Het initiatief voor het maken van een gezamenlijk statement kwam vanuit de spelersgroep zelf, melden Engelse media. Vervolgens werd de foto door onder anderen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum via Twitter verspreid, met als begeleidende tekst 'Eenheid is kracht' en #BlackLivesMatter.

Het neerknielen is geïnspireerd op het gebaar dat NFL-speler Colin Kaepernick in 2016 maakte uit protest tegen het politiegeweld tegen niet-witte Amerikanen in de Verenigde Staten. Het leidde uiteindelijk tot zijn ontslag bij San Francisco 49ers.

De dood van de 46-jarige Floyd, een ongewapende zwarte man die vorige week in Minneapolis het slachtoffer werd van hardhandig politie-optreden, leidt tot een storm aan verontwaardigde reacties. Ook in de sportwereld staan veel mensen op tegen racisme en ongelijke behandeling.

Liverpool keerde anderhalve week geleden na twee maanden terug op het trainingsveld. De koploper van de Premier League bereidt zich voor op het slot van de competitie, die op 17 juni wordt hervat.