Manchester United kan langer gebruikmaken van de diensten van Odion Ighalo. De formatie uit de Premier League heeft de huurovereenkomst met Shanghai Shenhua verlengd.

De Nigeriaanse spits zou eigenlijk op 31 mei terug naar China gaan, maar mag nu tot 31 januari 2021 in Manchester blijven, meldt de Engelse club maandag.

"De clubleiding van Shanghai Shenhua heeft zich geweldig naar ons opgesteld", zegt manager Ole Gunnar Solskjaer. "Spelen voor United is een droom voor Odion en hopelijk kan hij bij ons doorgaan waar hij mee bezig was en prijzen met ons winnen."

De oud-speler van Watford werd in de winter voor vijf maanden gehuurd, omdat United na blessures van onder anderen Marcus Rashford voorin weinig opties had. Vanwege de coronacrisis en het daaropvolgende uitstel van de competitie heeft United Ighalo langer nodig.

De dertigjarige Ighalo kwam in de Premier League tot nu toe vier keer in actie zonder te scoren. Wel was hij twee keer trefzeker in zowel de FA Cup als de Europa League.

De Premier League wordt op 17 juni weer hervat, al staan nog niet alle speeldata vast. Op 27 juni speelt United in de FA Cup tegen Norwich City.

