De voetballers in de MLS nemen dit seizoen genoegen met een lager salaris. De Amerikaanse spelersvakbond MLSPA bereikte daarover zondagavond een akkoord. Het is nog wel de vraag of de overkoepelende organisatie daarmee akkoord gaat.

De salariskorting is een van de maatregelen die wordt genomen om de door de coronacrisis aangerichte economische schade te beperken. Ook worden de bonussen voor zowel teams als individuele spelers aan banden gelegd.

Daarnaast zal het seizoen naar verwachting deze zomer op neutraal worden hervat. De spelersvakbond gaf toestemming voor het spelen van een zomertoernooi in Orlando.

"Hoewel het een moeilijke stemming was in ongelooflijk zware tijden, werd uiteindelijk iedereen het eens", meldt de MLSPA. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat de competitie hervat kan worden zodra dat weer verantwoord is."

Het pakket moet nog wel worden voorgelegd aan de MLS, zodat ook de eigenaren ermee kunnen instemmen. Het is maar zeer de vraag of dat gaat gebeuren, omdat de eigenaren volgens ESPN aandringen op een groter offer van de spelers.

De MLS werd in maart vanwege de uitbraak van COVID-19 al na twee speelronden stilgelegd. Met Frank de Boer (Atlanta United) en de onlangs gepresenteerde Jaap Stam (FC Cincinnati) zijn er op het hoogste niveau in de Verenigde Staten twee Nederlandse trainers actief.

