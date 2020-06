Valencia is onaangenaam verrast door de ontboezeming van Gian Piero Gasperini. De trainer van Atalanta Bergamo vertelde zondag in Italiaanse media dat hij in maart tijdens het Champions League-duel tussen beide clubs op de bank zat terwijl hij besmet was met het coronavirus.

De return tussen Valencia en Atalanta Bergamo werd op 10 maart afgewerkt achter gesloten deuren, omdat het coronavirus toen al flink om zich heen greep. Gasperini onthulde zondag dat hij zich tijdens het duel doodziek voelde. Later werd hij positief getest op het virus.

Volgens Valencia heeft Gasperini zich daarmee onverantwoordelijk gedragen. "We willen onze verbazing hierover uitspreken", meldt de club in een officiële verklaring. "Hij wist dat hij leed aan de symptomen en heeft desondanks geen preventieve maatregelen genomen."

"Hij heeft daarmee tijdens zijn reis en tijdens zijn verblijf in Valencia het risico genomen om tal van mensen in gevaar te brengen. De wedstrijd werd niet voor niks achter gesloten deuren gehouden, omdat de Spaanse regering strikte maatregelen had genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen."

Aangenomen wordt dat tijdens of rondom het duel veel spelers en stafleden van Valencia besmet zijn geraakt met het virus. Een week later testte ongeveer een op de drie geteste personen bij de club positief.

Atalanta Bergamo won de return in Valencia met 3-4 en plaatste zich zo voor de kwartfinales van de Champions League. Het door de Italianen met 4-1 gewonnen heenduel, afgewerkt in Milaan, is achteraf omschreven als een "biologische bom."

