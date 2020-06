De Premier League wordt over ruim twee weken weer hervat, maar de clubs weten eigenlijk nog niet waar ze aan toe zijn. Volgens technisch directeur Marcel Brands van Everton is er nog weinig bekend over het protocol rond de hervatting.

De Engelse competitie ligt al sinds 13 maart stil. Afgelopen week mochten de clubs uit de Premier League eindelijk de groepstraining hervatten, nadat de regering het akkoord gaf om weer fysieke duels uit te kunnen vechten.

Sindsdien heeft Brands nog geen nieuwe plannen gehoord. "Er wordt aan een draaiboek gewerkt, dat ergens komende week zal verschijnen", zei hij zondag tegen de NOS. "Daar zullen dan details over reizen en het voorbereiden op de wedstrijd in staan."

Het enige dat tot nu toe duidelijk is, is wanneer de eerste wedstrijden weer worden gespeeld. Voor Everton is dat op 20 juni, als koploper en stadgenoot Liverpool op bezoek komt.

De kans is niet groot dat die wedstrijd daadwerkelijk op Goodison Park wordt gespeeld, aangezien het een risicowedstrijd is. "Het lijkt een van de tien tot twaalf duels te zijn, die daaronder gaan vallen. De stadions liggen vlak bij elkaar en in een woonwijk. Die wedstrijd wordt nog wel onder de loep genomen."

De kans dat Everton op 20 juni thuis tegen Liverpool mag spelen, is niet groot. (Foto: Pro Shots)

'Werk gaat op andere manier door'

Brands werkt tot nu toe zelf steeds vanuit huis, omdat er maar een beperkt aantal mensen op het trainingscomplex mag zijn. Die worden allemaal twee keer per week getest op het coronavirus.

"Het werk gaat door, maar op een andere manier", merkt Brands op. Hij vult zijn tijd nu vooral met videovergaderingen, veelal met andere medewerkers van de club die eveneens thuiszitten.

De technisch directeur zit hoe dan ook met een bijzondere situatie, omdat hij te maken heeft met spelers van wie het contract over een maand afloopt, terwijl het seizoen nog niet voorbij is. Die spelers mogen volgens de tijdelijke regels het seizoen hoe dan ook afmaken, maar over hun toekomst moet al eerder worden besloten. "Het wordt een bijzondere zomer", zegt Brands dan ook.

Everton staat met nog negen duels te spelen twaalfde in de competitie. De ploeg uit Liverpool maakt nog kans op Europees voetbal, maar dan moet de ploeg van trainer Carlo Ancelotti een vrijwel perfect slot van de competitie spelen. De achterstand op nummer zeven Sheffield United bedraagt zes punten, terwijl die ploeg nog een duel tegoed heeft.

