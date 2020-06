Trainer Lucien Favre van Borussia Dortmund was lovend over zijn team na de 1-6-zege bij SC Paderborn. Alle doelpunten vielen opmerkelijk genoeg na rust.

'BVB' had het in de eerste helft lastig met de hekkensluiter van de Bundesliga, maar negen minuten na de hervatting zorgde Thorgan Hazard voor de openingstreffer, waarna Jadon Sancho de wedstrijd naar zich toe trok. De Engelsman maakte drie doelpunten.

"Ik heb in de rust niet eens iets aangepast", merkte Favre na het duel op. "Het enige wat ik zei, is dat we dit tempo vol moesten houden. Paderborn zou dit namelijk nooit kunnen volhouden. We hebben onze tegenstander afgemat."

De Zwitser kreeg gelijk, want na de treffer van Hazard was Paderborn niet meer in staat terug te komen, al kwam de ploeg na een goedkope penalty wel nog op 1-2. Met vier doelpunten in het slotkwartier kwam de zege echter nooit in gevaar.

'Niet gezien dat Sancho shirt uittrok'

Opvallend was nog hoe Sancho zijn eerste doelpunt vierde. De vleugelspeler trok zijn shirt uit om een boodschap te tonen voor de Afro-Amerikaan George Floyd, die in de Verenigde Staten omkwam door politiegeweld. Sancho kreeg een gele kaart.

Favre kon weinig zinnigs zeggen over de actie van zijn pupil. "Ik heb het niet gezien. Ik hoorde pas na afloop dat er iets op zijn shirt stond. Ik weet niet waarom hij dat deed. Ik heb het niet gezien, dus ik kan er niet over oordelen."

Met de zege maakt Dortmund de slotfase van de Bundesliga in ieder geval iets spannender. De achterstand op koploper Bayern München is zeven punten met nog vijf wedstrijden te gaan.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga