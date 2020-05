Marco Rose, de trainer van Borussia Mönchengladbach, vindt dat zijn speler Marcus Thuram er zondag in de gewonnen wedstrijd tegen Union Berlin (4-1) goed aan gedaan heeft om stil te staan bij de dood van George Floyd.

Thuram vierde zijn 2-0 tegen Union Berlin door te knielen en zijn hoofd te buigen, waarmee hij het gebaar van NFL-quaterback Colin Kaepernick uit 2016 nabootste. Kaepernick deed dat destijds tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied, als protest tegen het politiegeweld tegen niet-blanke mensen.

Rose kon de actie van Thuram waarderen. "Hij gaf het goede voorbeeld tegen racisme, waar we natuurlijk allemaal volledig achter staan", aldus de coach na afloop bij het Duitse Sky.

"Ik geloof dat iedereen dit volledig ondersteunt, dat iedereen dezelfde gedachten heeft als hij. En als iemand geen politieke boodschappen in de sport wil zien, moet ik eerlijk zeggen: ik sta achter mijn jongen."

Thuram, die ook nog de 3-1 maakte, verscheen na afloop van de wedstrijd in Mönchengladbach niet voor de camera's. Wel liet hij via sociale media weten dat "we samen doorgaan en samen een verandering kunnen bewerkstelligen".

Ook Dortmund-spelers staan stil bij Floyd

De actie van Thuram om aandacht te vragen voor discriminatie in de samenleving kreeg later op de dag opvolging in de wedstrijd SC Paderborn 07-Borussia Dortmund (1-6). Dortmund-doelpuntenmakers Jadon Sancho en Achraf Hakimi vierden ieder hun doelpunt door een ondershirt te tonen met daarop "Justice for George".

Floyd kwam maandag in Minneapolis om het leven nadat een politieagent ruim acht minuten zijn knie in de nek van de zwarte man had gelegd. De actie werd gefilmd door een omstander. Sindsdien zijn er dagelijks protesten en rellen in verschillende steden in de Verenigde Staten.