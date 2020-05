Tottenham Hotspur-trainer José Mourinho wil niet zeuren over de conditie van de spelers in aanloop naar de hervatting van de Premier League op 17 juni. Binnen de Engelse competitie bestaan veel zorgen over het risico op blessures nu de spelers pas sinds woensdag in groepsverband trainen.

"We moeten als voetballerij niet egoïstisch zijn, we mogen niet te veel eisen stellen. Het is nu onze tijd om te geven", zegt de Portugese trainer zondag via de officiële kanalen van zijn werkgever Tottenham Hotspur.

"Een voorbeeld: als spelers terugkeren van een EK of WK, hebben ze nauwelijks vakantie en geen voorbereiding. Ze trainen soms minder dan een week voordat ze hun eerste wedstrijd in de Premier League spelen."

"Op dit moment maken mensen zich zorgen, omdat de spelers iets hebben wat ze normaal gesproken niet hebben. In normale seizoenen zijn er altijd blessures in de voorbereidingscampagne. We kunnen nu niet verwachten dat iedereen blessurevrij blijft."

Mourinho wil bovendien niet klagen over het feit dat de clubs in de Premier League pas sinds woensdag weer in groepsverband mogen trainen. "We kunnen niet meer van de autoriteiten vragen dan ze ons geven. Het is nu gewoon tijd om te spelen en de mensen te geven wat ze willen."

Steven Bergwijn in actie op de training bij Tottenham Hotspur (Foto: Getty Images)

Bergwijn, Kane en Son terug bij Tottenham

Bij de hervatting van de Premier League kan Mourinho weer beschikken over Steven Bergwijn, Harry Kane en Son Heung-min, die in de laatste competitiewedstrijd begin maart tegen Burnley nog geblesseerd waren.

De Premier League wordt op 17 juni hervat met de inhaalwedstrijden Manchester City-Arsenal en Aston Villa-Sheffield United. Over het schema van de overige negentig wedstrijden zijn nog geen uitspraken gedaan door de competitieleiding van de Premier League. Over de speellocaties is evenmin iets bekend.

Tottenham Hotspur bezet de achtste plaats op de ranglijst. De achterstand op nummer vier Chelsea, de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League, bedraagt zeven punten.

