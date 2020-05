Lionel Messi denkt dat de voetbalsport voor een nieuw tijdperk staat door de coronacrisis. De Argentijn bereidt zich met FC Barcelona voor op de hervatting van de Spaanse competitie.

"Voetbal en het leven in het algemeen zullen nooit meer hetzelfde zijn, denk ik", zegt Messi zondag in de Spaanse krant El Pais. "Het leven en het voetbal herstarten nu in sneltempo, maar het zal vreemd zijn voor ons allemaal. Veel mensen hebben het erg moeilijk gehad de voorbije maanden."

"En dan heb ik het in het bijzonder over personen die familieleden of vrienden verloren aan het virus. Ze konden niet eens vaarwel zeggen. Dierbaren verliezen is voor mezelf het meest frustrerende, omdat het zo unfair is."

La Liga wordt op 11 juni na een afwezigheid van drie maanden hervat met de derby van Sevilla tussen Real Betis en Sevilla. De clubs trainen alweer sinds 4 mei, maar mogen vanaf maandag ook zonder beperkingen op het trainingsveld staan.

Spanje is met ruim 286.000 besmettingen een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. In het land stierven 27.125 mensen aan de gevolgen van COVID-19 en is er nog altijd een noodtoestand van kracht.

