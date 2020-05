Tyrone Mings van Aston Villa heeft zich zondag kritisch uitgelaten over de hervatting van de Premier League. De tweevoudig Engels international vindt dat de herstart alleen maar om geld draait.

"Geld is voor 100 procent het motief om weer te gaan voetballen in plaats van de integriteit", zegt Mings zondag in een interview met de Daily Mail. De Premier League kreeg zaterdag toestemming van de Britste overheid om de competitie op 17 juni te hervatten.

"De spelers zijn handelswaar in het voetbal en dat accepteren we. Ik ben helemaal voor om weer te gaan spelen, omdat we geen andere keus hebben", aldus Mings. "Maar de spelers waren de laatsten die werden geraadpleegd over 'Project Restart', omdat ze geen prioriteit hebben in het voetbal."

"We kregen de mogelijkheid om terug te keren op het trainingsveld. Dat is fijn, want we hoefden daardoor niet per se. Maar als de FA, de EFL, de overheid, de UEFA en de Premier League allemaal zeggen dat we weer gaan spelen, dan maakt het helemaal niet uit wat de spelers daarvan vinden. Het is aanhaken of afhaken."

Clubs dreigden 60 miljoen euro mis te lopen

De clubs in de Premier League dreigden sinds het stilleggen van de competitie halverwege maart elk 60 miljoen euro mis te lopen als het seizoen net als de Eredivisie en de Franse Ligue 1 voortijdig werd beëindigd vanwege de coronacrisis.

De 92 nog te spelen wedstrijden in de Premier League worden vanaf 17 juni allemaal achter gesloten deuren gespeeld. De exacte speellocaties en het speelschema zijn nog niet bekendgemaakt.

De clubs in de Premier League zijn sinds 19 mei in training en hebben vier testrondes achter de rug, waarin in totaal twaalf personen positief werden getest op het coronavirus. Bij de laatste testronde op donderdag en vrijdag bij 1.130 personen zijn er geen besmettingen aan het licht gekomen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.