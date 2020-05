Borussia Mönchengladbach heeft zondag geen averij opgelopen in de strijd om een Champions League-ticket in de Bundesliga. De ploeg van trainer Marco Rose won in eigen huis met 4-1 van 1. FC Union Berlin, met een bijzondere hoofdrol voor Marcus Thuram.

Mönchengladbach ondervond weinig problemen met Union, waar Sheraldo Becker nog altijd ontbrak wegens een gescheurde spiervezel. De thuisclub stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Florian Neuhaus en Thuram.

Union kende na rust nog wel een korte opleving. De bezoekers kwamen snel terug tot 2-1 dankzij een treffer van Sebastian Andersson, maar Mönchengladbach liep vervolgens ook vrij rap uit naar 3-1 en uiteindelijk zelfs 4-1 door goals van opnieuw Thuram en Alassane Pléa.

Thuram eiste niet alleen met zijn doelpunten de aandacht op zich. Hij ging na de 2-0 op één knie zitten, het gebaar dat NFL-ster Colin Kaepernick in 2016 introduceerde, om daarmee steun te betuigen aan de protesten in de Verenigde Staten tegen ongelijkheid sinds de dood van George Floyd.

Mönchengladbach steeg door de zege naar de derde plaats en nestelde zich weer naast Bayer Leverkusen, dat vrijdag met 0-1 te sterk was voor SC Freiburg. Nummer vier RB Leipzig komt maandag nog in actie bij 1. FC Köln en passeert bij een gelijkspel of overwinning Mönchengladbach en Leverkusen.

De strijd om de titel lijkt al te zijn beslist in het voordeel van Bayern München. De koploper, die zaterdag met 5-0 afrekende met Fortuna Düsseldorf, heeft vijf speelrondes voor het einde tien punten voorsprong op Borussia Dortmund, dat later op de dag nog wel speelt bij SC Paderborn 07.

