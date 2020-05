Borussia Dortmund heeft het laatste sprankje hoop behouden op de titel in de Bundesliga door een 1-6-zege op SC Paderborn 07. Borussia Mönchengladbach liep geen averij op in de strijd om een Champions League-ticket dankzij een 4-1-overwinning op 1. FC Union Berlin. Bij beide wedstrijden was er een eerbetoon voor George Floyd.

Dortmund maakte het zichzelf aanvankelijk onnodig moeilijk tegen hekkensluiter Paderborn. De bezoekers misten heel wat grote kansen, maar sloegen vlak na rust alsnog twee keer toe binnen drie minuten door doelpunten van Thorgan Hazard en Jadon Sancho, de vervanger van de geblesseerde Erling Haaland.

Paderborn deed vervolgens nog wel iets terug dankzij een rake strafschop van Uwe Hünemeier, maar amper een minuut na de 1-2 werd het alweer 1-3 via opnieuw een goal van Sancho. Dortmund liep vlak voor tijd zelfs nog uit naar 1-6 door Achraf Hakimi, Marcel Schmelzer en hattrickheld Sancho.

Dortmund herstelde zich zodoende van de pijnlijke nederlaag van dinsdag in de topper tegen koploper Bayern München (0-1). Er waren na afloop van die confrontatie geruchten over een naderend ontslag van trainer Lucien Favre, maar dat ontkende de directie.

De runner-up heeft nog altijd wel een klein wonder nodig om kampioen te kunnen worden in Duitsland. De achterstand op Bayern, dat zaterdag geen kind had aan Fortuna Düsseldorf (5-0), bedraagt met nog slechts vijf speelrondes te gaan liefst zeven punten.

Marcus Thuram knielt na een doelpunt voor Borussia Mönchengladbach tegen 1. FC Union Berlin. (Foto: Pro Shots)

Gladbach stijgt naar derde plaats

Gladbach ondervond weinig problemen met laagvlieger Union, waar Sheraldo Becker nog steeds ontbrak wegens een gescheurde spiervezel. De thuisclub stond halverwege al op een comfortabele 2-0-voorsprong door doelpunten van Florian Neuhaus en Thuram.

Union kende na rust nog wel een korte opleving. De nummer veertien kwam snel terug tot 2-1 dankzij een treffer van Sebastian Andersson, maar Gladbach bracht het verschil uiteindelijk gewoon weer op twee via goals van opnieuw Thuram en Alassane Pléa.

Gladbach steeg daardoor naar de derde plaats en nestelde zich weer naast Bayer Leverkusen, dat vrijdag met 0-1 te sterk was voor SC Freiburg. Nummer vier RB Leipzig komt maandag nog in actie bij 1. FC Köln en passeert bij een gelijkspel Mönchengladbach en Leverkusen.

Dortmund en Gladbach schonken aandacht aan Floyd, die eerder deze week in de Verenigde Staten overleed door politiegeweld. Sancho toonde na de 0-2 een shirt met daarop 'Justice for George Floyd' en Thuram ging na de 2-0 op één knie zitten, het gebaar dat NFL-ster Colin Kaepernick in 2016 introduceerde.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga