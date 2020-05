Paris Saint-Germain heeft zich voor volgend seizoen definitief versterkt met Mauro Icardi. De Franse topclub huurde de 27-jarige Argentijnse aanvaller afgelopen seizoen al van Internazionale.

Volgens verschillende media betaalt PSG een transfersom van 50 miljoen euro en kan dat bedrag door middel van bonussen oplopen tot maximaal 58 miljoen euro. De Parijzenaars hadden een optie tot koop van 70 miljoen euro, maar wilden dat niet op tafel leggen vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Inter wilde wel meewerken aan een vertrek van Icardi, omdat hij niet meer geliefd was bij de directie. Hij weigerde namelijk vorig jaar zijn contract te verlengen, waardoor de aanvoerder op de bank belandde en op de slotdag van de transfermarkt een oplossing vond met een verhuur aan PSG.

Icardi, die een contract voor vier jaar tot en met medio 2024 tekent in het Parc des Princes, was in het sterrenensemble van PSG ook niet altijd verzekerd van een basisplaats. Hij speelde in totaal 31 officiële wedstrijden en maakte daarin twintig doelpunten en leverde vier assists.

De Ligue 1 wordt in tegenstelling tot de andere Europese topcompetities niet afgemaakt door de uitbraak van het coronavirus. De Franse voetbalbond wees PSG eind vorige maand aan als kampioen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel ging toen ruim aan kop.

De overgang van Icardi is de eerste grote transfer tijdens de coronacrisis. De verwachting is dat de Europese grootmachten deze zomer aanzienlijk minder geld gaan uitgeven aan nieuwe spelers, omdat ze veel inkomsten mislopen doordat er voorlopig zonder publiek moet worden gespeeld.